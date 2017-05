Donald Trump komt naar Brussel: alles wat u moet weten

Hellhole Brussel, zoals Donald Trump onze hoofdstad zelf omschreef tijdens zijn verkiezingscampagne, is de voorlaatste halte van de eerste buitenlandse reis van de Amerikaanse president en zijn vrouw Melania sinds zijn eedaflegging. Trump trok eerst naar Saudi-Arabië, reisde vandaaruit door naar Israël en de Palestijnse gebieden en maakt woensdag nog een tussenstop in Vaticaanstad voor een audiëntie met paus Franciscus. Daarmee doet de Republikeinse president in één reis de belangrijkste plaatsen van de drie grootste monotheïstische religies aan.

...