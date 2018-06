Doel 4 ligt stil na technisch defect

Kernreactor Doel 4 ligt sinds zaterdagavond stil. Dat is bevestigd door Nele Scheerlinck, communicatiemanager van de kerncentrale in Doel. De oorzaak is een defect in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale.

Zaterdagavond om 21.30 uur is kernreactor Doel 4 automatisch uitgeschakeld door een technisch defect. Het ging om een defect in het niet-nuclaire gedeelte, preciseert de woordvoerster. De reactor is nu in veilige toestand en zal naar verwachting tegen zondagavond weer heropgestart worden.