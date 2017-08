Doel 4 ligt stil na geblokkeerd signaal op einde van test

Dat is vernomen van woordvoerster Els De Clercq van de kerncentrale. 'Het gaat om een probleem van besturing', zegt ze. De verwachting is dat de centrale in de loop van zondag heropgestart wordt.

Het probleem deed zich voor in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Door het geblokkeerde signaal werd het veiligheidssysteem in gang gezet, waardoor de centrale zichzelf uitschakelde. De stop verliep veilig.

'De gebeurtenis heeft geen impact gehad op de veiligheid van de omgeving, de medewerkers of de installaties van de kerncentrale', aldus de woordvoerster.