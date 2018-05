DNA-analyse voor 20.000 kankerpatiënten per jaar

Met het ­bedrag worden vanaf dit najaar telkens 20.000 tests terug­betaald. De patiënt zelf betaalt nog maximaal 8 euro.

'Next Generation Sequencing' heet de techniek om afwijkingen op te sporen in het DNA. In één keer worden miljoenen genetische codes gelezen, waardoor dokters te weten ­komen hoe een tumor in ­elkaar zit. Niet elke darm-, long- of borstkanker is immers dezelfde. Kanker ontstaat door fouten in het DNA van cellen, die daardoor woekeren.

Maar welke fouten, dat ­verschilt van ­patiënt tot ­patiënt. 'Pas als we die ­informatie hebben, kunnen we de beste behandeling ­kiezen', zeggen oncologen. Chemo kan ­bijvoorbeeld nutteloos zijn, of net heel zinvol. 'Dit ­bespaart patiënten onnodige behandelingen en vergroot hun overlevingskans.'