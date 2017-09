Diyanet heef plannen klaar voor opleiding tot imam voor tieners

Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen donderdag.

De opleiding van imams vergt een ernstige aanpak en veel tijd. Volgens de Turkse vereniging moeten jongeren daarom al vanaf het middelbaar de mogelijkheid krijgen om lessen te volgen die hen voorbereiden op een carrière als imam. Diyanet wil een volwaardige vorming voor tieners op poten zetten.

'We bekijken nog of we aan alle criteria kunnen voldoen om door de Vlaamse overheid erkend te worden als middelbare school, maar als dat niet lukt, dan organiseren we ons als privé-instituut met avond- en weekendlessen', zegt Diyanet-directeur Coskun Beyazgül.

Beyazgül ziet twee obstakels die de nakende organisatie van een Belgische imamopleiding nog zouden kunnen dwarsbomen. 'Wij als Diyanet steunen alle initiatieven in die richting, maar onder twee voorwaarden. Ten eerste: men koppelt de discussie over de imamopleiding los van het debat over terrorisme en radicalisering. Want er is geen directe link tussen de twee. Sterker: het is een stigmatisering.'

Een tweede obstakel ziet Diyanet in de vorm van een bemoeizieke overheid. 'Wij willen zeer graag samenwerken met de overheid en met alle politici van dit land, maar niet als die een paternalistische houding aannemen. We geloven in de scheiding tussen religie en staat. Het is dus niet aan de overheid, niet aan de regering en niet aan de universiteiten om ons te komen zeggen dat zij voor ons imams zullen opleiden.'

De beoogde opleiding zal een traject worden. 'Tieners krijgen een voorbereidende opleiding op een gespecialiseerd instituut, schuiven op hun achttiende door naar het nationale seminarie en kunnen nadien ook nog lessen volgen in het buitenland.'