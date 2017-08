Dit zijn de mandatenkampioenen van 2016

Eliane Daels van PS is de politica die in 2016 het grootste aantal betaalde mandaten heeft uitgevoerd. Dat blijkt uit de mandatenlijst die vrijdag in Het Staatsblad is verschenen en die is doorgenomen door de krant De Tijd.

SP.A'er Ludwig Vandenhove houdt er de meeste mandaten op na. Hij heeft er in totaal 57, maar daarvan zijn er slechts twee bezoldigd, zo meldt De Tijd, dat het document van 950 pagina's al helemaal heeft doorgenomen.

Bram Van Braeckevelt van Groen volgt met 55 mandaten, waarvan veertien betaalde.

De kampioen van het aantal betaalde mandaten is evenwel Eliane Daels (PS), schepen van Burgerlijke Stand in de Brusselse gemeente Evere. Daels oefende in 2016 in totaal 29 mandaten uit, 27 daarvan waren bezoldigd.

In Vlaanderen heeft de Antwerpse N-VA-schepen Koen Kennis (N-VA) het grootste aantal betaalde mandaten achter zijn naam. Van de 39 mandaten die hij vervult, zijn er 19 betaald.

Ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en topambtenaren zijn verplicht om elk jaar een overzicht van hun mandaten en hun vermogen bij het Rekenhof aan te geven. Op die manier moet belangenvermenging worden tegengegaan.

Dit jaar hebben 125 politici geen lijst van hun mandaten aangegeven. Daarnaast zijn er ook 49 die vergaten hun vermogen aan te geven. Het gaat vooral om lokale politici.