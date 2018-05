Dit zijn de gelekte e-mails waarvan Vandeput niets afweet

Drie mails zijn er intussen uitgelekt, waarin het kabinet Defensie ingelicht werd dat de F-16's langer mee konden dan gedacht. Samen bewijzen ze volgens SP.A dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) op de hoogte was van studies over een mogelijke levensduurverlenging van de Belgische F-16's, in tegenstelling tot wat hij bij herhaling stelde in het parlement. SP.A kreeg twee berichten in handen, van april 2017 en september 2017 - Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) kon dan weer de hand leggen op een ander bericht van april 2017.

