Dirk Van der Maelen wordt voorzitter van onderzoekscommissie naar Kazachgate

Sp.a'er Dirk Van der Maelen is de nieuwe voorzitter van de onderzoekscommissie naar Kazachgate, nu cdH'er Francis Delpérée de voorzittershamer niet opneemt. De commissie heeft hem donderdagmiddag benoemd, na overleg binnen het bureau van de commissie achter gesloten deuren.

Delpérée werd begin deze maand bevestigd als voorzitter van de onderzoekscommissie naar het dossier rond de Belgisch-Oezbeekse zakenman Patokh Chodiev, maar er rezen vragen bij zijn banden met de Orde van Malta. Via die organisatie zouden verschillende spilfiguren in het dossier rond de afkoopwet met elkaar in contact gekomen zijn. Bovendien ondertekende Delpérée mee de reparatiewet die er meteen moest komen na de omstreden stemming van de afkoopwet.

Daar kwam woensdag dan nog het nieuws bij dat Delpérée bij de start van het informatie-onderzoek was gehoord als getuige. Verschillende partijen tilden er zwaar aan dat Delpérée daarover de voorbije dagen met geen woord had gerept. 'Een vertrouwensbreuk', luidde het. Daarom werd hij langs zowat alle kanten opgeroepen het voorzitterschap te laten schieten.

De cdH stapte, op vraag van verschillende fracties, zelf op. Hij stelde naar eigen zeggen vast 'dat verschillende fracties de voorbije uren vraagtekens plaatsen bij mijn rol als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar de verruimde minnelijke schikking. Ik stel vast dat mijn fractieleidster(Catherine Fonck, nvdr) in de Kamer twijfels heeft geuit bij mijn capaciteit om voorzitter te zijn. Als gevolg daarvan, zie ik af van het voorzitterschap', aldus Delpérée.

Hij hoopt dat de werkzaamheden van de commissie zich binnen de gepaste termijn en met de gewenste sereniteit en ernst kunnen ontplooien. Hij wil 'op die manier binnen de commissie aan de slag gaan opdat de werkzaamheden in die zin zouden verlopen'.