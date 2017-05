Directeur Nationale Bank: 'We geven elk jaar 6 miljard euro te veel uit aan gezondheidszorg'

'Zie je? They've done it!' zegt Marcia De Wachter lachend. 'Uiteindelijk hebben ze naar me geluisterd.' Precies tien jaar geleden gaf de directeur van de Nationale Bank van België een ophefmakend interview aan Knack. Ze maakte een sterkte-zwakteanalyse van de Belgische economie en concludeerde dat die er 'belabberd' aan toe was. Dat werd haar niet in dank afgenomen. Niet bij de Nationale Bank, niet bij de toenmalige paarse regering van Guy Verhofstadt (Open VLD) en niet bij de sociale partners. Ze hekelde ook dat er niets gebeurde, en citeerde haar professor statistiek: 'We zijn als koeien in de wei. De trein rijdt voorbij en zij kijken ernaar. Maar ze missen de trein ook.'

...