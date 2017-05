Directeur Nationale Bank duwt op de pijnpunten van Michel I

Marcia De Wachter: 'Onze gezondheidszorg kan efficiënter. De kwaliteit is uitstekend en de toegankelijkheid ook: je moet niet, zoals in de Verenigde Staten, met je kredietkaart zwaaien om in een ziekenhuis te worden opgenomen. Maar de zorg slorpt wél 10 procent van ons bbp op. En kijk nu eens naar onze buurlanden en de drie Scandinavische EU-landen: hun gezondheidszorg heeft minstens hetzelfde niveau, maar wij besteden daar 1 tot 1,5 procentpunt van het bbp méér aan. We geven pakweg 6 miljard euro per jaar te veel uit. Dat is niet houdbaar. En het ergste: we weten hoe dat komt.

Hoe dan?

De Wachter: Door onze hoge concentratie aan ziekenhuizen, bijvoorbeeld. Ze liggen vaak maar op een paar kilometer van elkaar, willen allemaal het zelfde doen, hebben allemaal dezelfde infrastructuur die moet draaien. Dan worden veel onderzoeken gedaan en prestaties geleverd die eigenlijk niet nodig zijn - maar wel veel geld kosten.

De regering maakt nu werk van meer samenwerking tussen en specialisatie van ziekenhuizen.

De Wachter: Dat is maar een deel van de oplossing. De regering zou op alle vlakken moeten nagaan hoe andere landen erin slagen om tegen een lagere kostprijs een betere gezondheidszorg aan te bieden. Wist je bijvoorbeeld dat je bij Nederlandse apothekers het exacte aantal pillen meekrijgt dat je werd voorgeschreven, in plaats van een heel doosje? Het is maar een detail, maar zo pak je verspilling bij de bron aan. Overconsumptie zit in ons systeem ingebakken. Dat moet eruit. Maar de lobby door ziekenhuizen, specialisten, de farma-industrie, apothekers en laboratoria remt de noodzakelijke hervormingen af.