Directeur Myria: 'In alle redelijkheid gezegd: de grondrechten staan onder druk in België'

Drie keer meer humanitaire visa, 15 procent meer vreemdelingen die de Belgische nationaliteit kregen dan vorig jaar en meer regularisaties om humanitaire en medische redenen. Het Vlaams Belang zal in het jaarrapport van Myria voldoende munitie vinden om staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op rechts te bestoken. Maar ook de linkse oppositie, en wie weet ook coalitiepartner CD&V, zal er een stok in vinden om de hond te slaan. Al was het maar omdat het jaarrapport opent met een even diepgaande als kritische analyse van de Sudankwestie.

