Directeur Musea voor Schone Kunsten dient klacht in tegen staatssecretaris Elke Sleurs

Volgens De Tijd en L'Echo beschuldigt Michel Draguet staatssecretaris Elke Sleurs van intimidatie en samenspanning.

De museumdirecteur beweert dat Sleurs hem al sinds het begin van haar ambtsperiode in 2014 tegenwerkt. Toen kondigde ze in de Kamer de sluiting van het Fin-de-sieclemuseum in Brussel aan. Vervolgens gelastte Sleurs in 2015 een audit naar het financiële beleid van de Musea van Schone Kunsten én de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Die laatste museumkoepel, waar onder meer de Hallepoort en het Muziekinstrumentenmuseum onder vallen, werd tussen 2010 en 2013 geleid door Draguet.

Die voelt zich door de audit persoonlijk geviseerd. Ook zou Sleurs al maanden de benoeming van twee door Draguet voorgedragen directeuren blokkeren, waardoor die niet over een volwaardig directiecomité kan beschikken.

(Belga/RR)