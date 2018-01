Diplomatische Michel reageert op migratierel: 'Deze regering neemt haar verantwoordelijkheid'

De afgelopen dagen stond premier Michel samen met staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken (N-VA) in het oog van de storm. Volgens getuigenissen zouden gerepatrieerde Soedanezen na hun aankomst gefolterd zijn. Bovendien zette Francken zijn ploegbaas voor schut wanneer bleek dat die een loopje met de waarheid had genomen.

Hoewel de kritiek op Francken en Michel de afgelopen dagen niet ging liggen, bleef het in de Wetstraat stil. Nu reageert de premier voor het eerst op de commotie van de afgelopen dagen. In een facebookbericht roept Michel op tot verantwoordelijkheidszin. Hij benadrukt daarbij dat de terugwijzingen van de Soedanezen voorlopig zijn opgeschort.

'De Belgische regering voert al drie jaar een streng, maar rechtvaardig migratiebeleid. Het regeringsbeleid heeft kunnen voorkomen dat er in België geen tweede Calais is ontstaan. Ondanks de zware ', schrijft de eerste minister. 'De regering heeft haar verantwoordelijkheid genomen. We ontvangen diegenen die recht hebben op asiel.'

Wat betreft Soedan heeft hij het over een gevoelig onderwerp dat om nuance vraagt'. Zo hanteren verschillende landen dezelfde aanpak met betrekking tot Soedan. Net als België organiseren ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Noorwegen zogenaamde technische identificatiemissies.

Naar eigen zeggen plaatst Michel deze post op facebook om te reageren op 'stromen van desinformatie. Daarom voel ik me geroepen om de puntjes op de "i" te zetten. De terugkeerpolitiek met betrekking tot Soedan is een gevoelig onderwerp dat om nuance vraagt. En ze verdient meer dan simplismen en karikaturen', klinkt het.

Ook het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen werkt rechtstreeks met de Soedanese regering samen, benadrukt Michel. Na afloop van de missie die in België was neergestreken, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een beslissing genomen over de terugkeer van negen Soedanezen. Deze beslissingen zijn geval per geval genomen en kunnen in beroep aangevochten worden, aldus Michel.