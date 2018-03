Dieven dreigen ziekenhuis af na diefstal oude patiëntengegevens

Een onbekende heeft eergisteren een mail gestuurd naar het AZ Turnhout. In die mail zegt de verzender dat hij patiëntengegevens in zijn bezit heeft en die zal publiek maken. Volgens het ziekenhuis gaat het om de gegevens van 19 patiënten uit oude administratieve dossiers die samen in één softwarepakket zaten. De betrokken patiënten werden ingelicht.

De diefstal en de daarop volgende dreiging bewijst nog maar eens dat de nadruk die vandaag wordt gelegd op gegevensbescherming geen loze woorden zijn. Wanneer en hoe de gegevens buiten het ziekenhuis zijn geraakt, is nu voorwerp van onderzoek. Het AZ Turnhout voert immers al jaren een actief informatiecabeveiligingsbeleid.

Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout, licht toe: "Er zijn ondertussen heel wat stappen genomen. We zitten verveeld met dit incident en doen er momenteel alles aan om samen met onze externe experts te onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren en welke technische en organisatorische maatregelen we verder nemen. Ook de betrokken patiënten zijn op de hoogte gebracht. Er is officieel een klacht neergelegd en de privacycommissie is ingelicht. Deze diefstal heeft geen enkele impact op de operationele werking van het ziekenhuis."