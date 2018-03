Diëten voor dieren: wat als je poes een hangbuik krijgt?

'Ik heb twee jack russells, Pequi (2) en Mika (9). Ik maak me zorgen om de oudste, omdat ze klein van gestalte is en korte pootjes heeft. Op een stoel of zetel springen is moeilijk voor haar. Ze weeg 4,5 kg, wat misschien te veel is voor haar lengte. Of is dit het begin van artrose?' Charmezanger Luc Steeno uitte zijn bezorgdheid in de rubriek 'Dierenprobleem' in Story. Van wollig haar bij een naaktkat tot wagenzieke honden: je kunt het zo gek niet bedenken of het thema passeert de revue. Maar er komen ook geregeld vragen rond overgewicht. Zo vroeg presentatrice Evy Gruyaert advies rond de hangbuik van haar poes. En Annelien Coorevits heeft een mopshondje, Molly, dat nogal snel bijkomt en zelfs hyperventileert. U weet: onze BV's zijn een spiegel voor onszelf. Dus ja, reken maar dat ook in doodgewone Vlaamse huiskamers heel wat obese huisdieren rondwaggelen. Ruim de helft v...