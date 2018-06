'Dienstverleners: meer dan dat zijn de vakbonden voor veel Belgen niet meer'

Nog 32 uur werken in plaats van 38 uur, bij voorkeur verspreid over vier dagen en mét behoud van loon. Daarvoor brak Robert Vertenueil een lans, meteen nadat hij bij de socialistische vakbond de voorzittershamer van Rudy De Leeuw had overgenomen. Die eis werd al naar voren geschoven op 12 en 13 november 1993, toen het ABVV zijn statutaire congres hield in vakantiepark Floréal in Blankenberge. Op bladzijde 27 van het boekwerk Rooie blauwdruk, waarin de goedgekeurde resoluties staan opgesomd, kun je lezen: 'De arbeidstijd van iedereen wordt teruggebracht tot de beschikbare arbeidstijd per persoon. Dit stemt momenteel overeen met een 32-urige werkweek.' Vijfentwintig jaar later blijft de vakbond die plaat draaien.

...