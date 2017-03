Dienst voor personen met een handicap vanaf maandag weer telefonisch bereikbaar

Dat hebben bevoegd staatssecretaris Zuhal Demir en directeur-generaal André Gubbels aangekondigd.

Het directoraat-generaal ging een tijd geleden door slecht weer. De dienst haalde geregeld het nieuws met allerlei zaken die mislopen. Een van de boosdoeners was de uitrol van nieuwe software. De dienstverlening liep daardoor volledig in het honderd. De dienst besloot voorrang te geven aan het afwerken van reeds ingediende dossiers.

Gevolg was dat de telefoon sinds januari niet meer werd opgenomen.

Staatssecretaris Demir kondigde intussen aan ICT-consultant Capgemini in gebreke te stellen. Vanaf maandag zal de dienst opnieuw per telefoon bereikbaar zijn. "Ik hoop dat daarmee een einde komt aan een onhoudbare en onduldbare situatie, waarvoor ik me wil excuseren", reageert de N-VA'ster aan. "Laten we weer aan de slag gaan om de mensen te helpen."

Tijdens de recente begrotingscontrole kreeg Demir voor de versterking van de dienst 3,5 miljoen euro extra, waarvan 2 miljoen euro voor dit jaar. De dienst krijgt 38 personeelsleden ter versterking, van wie de eersten na de paasvakantie aan de slag gaan. Intussen wordt tot eind augustus naar het oude informaticasysteem teruggegrepen. De honderdduizenden gegevens die in het nieuwe systeem waren ingevoerd, zijn overgebracht naar het oude systeem. De dienst werkt ook voort aan het wegwerken van de achterstand.