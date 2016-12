Dialoogscholen oogstten kritiek uit conservatieve hoek

Lieven Boeve (directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen): De katholieke dialoogschool is geen nieuwe trouvaille, maar een observatie van de realiteit en een manier om het katholieke onderwijs in de 21e eeuw vorm te geven. Ze vertrekt vanuit de levensbeschouwelijke veelheid die je vandaag in het klaslokaal vindt. Helaas interpreteerden sommigen dat idee bewust alsof we op elke speelplaats een moskee zouden neerpoten.

