Di Rupo wil werking intercommunales gezond maken: 'Als er een vergoeding is, moet er ook effectief gewerkt zijn'

Dat zegt hij donderdag bij Bel-RTL. Di Rupo herbevestigt het vertrouwen in Waals minister van Lokale Besturen Paul Furlan (PS).

Eind december lekte in Le Vif uit dat de Waalse intercommunale Publifin, het vroegere Tecteo, een stelsel van riante vergoedingen had uitgewerkt voor vergaderingen van nep-adviesraden, waar de (veelal lokale) mandatarissen niet eens aanwezig moesten zijn.

De jongste dagen rolden in de nasleep van het schandaal een aantal koppen. Zowel de adjunct-kabinetschef van Furlan, Claude Parmentier, als de voorzitter van het deontologisch en ethisch comité van de cdH dienden hun ontslag in.

Elio Di Rupo pleit voor een directere link tussen de verloning en het geleverde werk. "Als er een vergoeding is, moet er ook effectief gewerkt zijn", aldus de voorzitter. Hij wil dat er ook een limiet komt op de vergoedingen van bestuurders en verantwoordelijken bij intercommunalies.

Daarnaast wil hij een verbod op het cumuleren van de functie van burgemeester of schepen met die van een positie bij een bedrijf dat met overheidsmiddelen werkt. De PS-voorzitter wil binnen de partij regels opstellen, maar ook overleggen met coalitiepartner cdH en mogelijk met de oppositiepartijen.

Di Rupo herbevestigt tegelijk het vertrouwen in Paul Furlan. "Het is hij die ervoor heeft gezorgd dat er eindelijk een zekere controle is, onder meer op Publifin. Hij heeft veel bijgedragen tot het gezonder maken van de intercommunales."