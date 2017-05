Di Rupo (PS) haalt uit naar De Wever (N-VA): 'Sociale zekerheid wordt aangevallen om falend beleid te verhullen'

Bart De Wever benadrukt zaterdag in een dubbelinterview met De Tijd en L'Echo dat de sociale zekerheid onvermijdelijk in het vizier komt wanneer de overheidscijfers moeten worden geordend.

Het gat bedraagt immers nog steeds meer dan 6 miljard euro en afgezien van efficiëntiewinsten kan er op de andere federale overheidsuitgaven volgens De Wever nauwelijks nog worden bespaard.

"We moeten ons geen illusies maken: er zullen taboes sneuvelen. Want hoe je het ook draait of keert, de sociale zekerheid is veruit de grootste federale uitgavenpost", aldus De Wever in De Tijd. "In ons land krijgen evenveel mensen een sociale uitkering als in Nederland, dat de helft meer inwoners telt. De meeste uitkeringen liggen misschien niet zo hoog, maar heel veel mensen krijgen er wel één. Als die Belgische ziekte niet wordt gecorrigeerd, raken we niet uit de miserie", waarschuwt hij.

De PS wil daar niet van weten. De Franstalige socialisten hekelen dat de grootste partij van de federale meerderheid 'de burgers wil laten opdraaien voor de budgettaire fouten van de regering'.

"Er ontbreekt nog steeds meer dan 6 miljard euro, ondanks de indrukwekkende lijst besparingsmaatregelen die de levenskwaliteit van onze burgers ernstig beschadigen. En dan in het bijzonder voor de minst welvarende gezinnen", klinkt het in een communiqué. Volgens de PS is dat in de eerste plaats een gevolg van de indexsprong en de loonmatiging.

Je m'oppose avec force aux attaques de la N-VA contre la Sécurité sociale, menée sans que le MR ne bronche! https://t.co/JW29R3fmFx -- Elio Di Rupo (@eliodirupo) May 13, 2017

"De voorbije twee jaar kende België de sterkste prijsstijgingen van de hele eurozone", zegt Di Rupo. Dat bewijst volgens hem dat de economische politiek van de regering-Michel niet werkt. "De prijzen stijgen sterker dan elders, we worden dus minder competitief."

Di Rupo waarschuwt ook voor de Vlaams-nationalistische agenda. "Zoals Bart De Wever steeds in het achterhoofd heeft om ons land uit elkaar te halen, valt hij net dat instrument aan dat de solidariteit tussen het noorden en het zuiden van het land vormgeeft", zegt Di Rupo.

De voormalige premier omschrijft de sociale zekerheid als 'het cement van nationale eenheid' en benadrukt dat het systeem er net voor zorgde dat ons land het hoofd kon bieden aan de 'liberale en financiële crisis van 2007 en 2008, waar we vandaag nog steeds de gevolgen van dragen'.

Voor de PS dienen de voortdurende aanvallen op de sociale zekerheid enkel en alleen om het falend economisch en fiscaal beleid van de regering MR / N-VA te verhullen.

Op de persoonlijke kritiek van De Wever aan zijn adres reageert Di Rupo niet. De Wever noemde Di Rupo in het interview met de L'Echo 'een politieke mort-vivant die voor zijn partij veeleer het probleem is dan de oplossing'.