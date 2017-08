Di Rupo lanceert resem ideeën die links nieuwe adem moeten geven

PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft een nieuw boek klaar. In Nouvelles conquêtes (Nieuwe veroveringen) lanceert de oud-premier een resem ideeën die links en de PS een nieuwe adem moeten geven na de schandalen van het afgelopen jaar.

Di Rupo gaat in zijn boek onder meer de ecologische toer op. 'De dag van vandaag kun je geen socialist meer zijn zonder ook ecologist te zijn', schrijft hij. In dat kader stelt de oud-premier Wallonië en Brussel voor enkele ambitieuze uitdagingen. Tegen 2050 moeten dat de twee eerste regio's in Europa zijn zonder broeikasgas, en tegen 2030 moet de verkoop van nieuwe voertuigen op fossiele brandstoffen verboden worden.

De PS-voorzitter wijdt ook een groot deel van het boek aan het thema werk. De socialist pleit onder meer voor een collectieve arbeidsduurvermindering, wil de loonkloof binnen bedrijven terugdringen en wil meer inspraak voor werknemers in het bestuur van ondernemingen.

De armoede moet dan weer uitgeroeid worden tegen 2030. Om dat doel te realiseren, pleit Di Rupo voor een algemene sociale bonus die de laagste inkomens boven de armoededrempel moet tillen. De oud-premier voorziet ook in enkele financieringsmaatregelen, zoals sociale bijdragen op technologie en een belasting op grote kapitalen.

Ook het thema onderwijs komt aan bod. Daar vraagt Di Rupo een schoolplicht voor kinderen vanaf 3 jaar. Verder moet onderwijs volledig gratis worden, wat volgens de PS-voorzitter een bijkomende investering van om en bij de 2 miljard euro vraagt.

Tot slot moet de burger meer inspraak krijgen in de politiek. Di Rupo wil onder meer dat gewone Belgen de kans krijgen om amendementen op wetteksten in te dienen.

Het eerste deel van Nouvelles conquêtes is een autobiografie, waarin Di Rupo zijn parcours van zoon van een Italiaanse mijnwerker tot eerste minister van België beschrijft. Het boek wordt gepubliceerd bij uitgeversgroep Luc Pire.