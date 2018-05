Di Rupo: 'Ik zou ouders verblijfvergunning van 5 jaar geven'

Mawda kwam ruim een week geleden om het leven door een politiekogel. Haar ouders probeerden met andere transmigranten naar Groot-Brittannië te raken, maar het voertuig waarmee ze reisden, is tegengehouden door de politie. Elio Di Rupo velt geen waardeoordeel over de politie; hij wil de resultaten van het onderzoek van het Comité P en van justitie afwachten.

Los daarvan vindt de PS-voorzitter dat een minimum van respect hier aan de orde is. 'Mocht zoiets gebeurd zijn toen ik premier was, zou ik een verblijfsvergunning van vijf jaar - hernieuwbaar - hebben toegestaan.'

Voor een uitzonderlijke situatie is een uitzonderlijk antwoord aangewezen, vindt Di Rupo. 'Natuurlijk bevinden zij (de ouders) zich in een illegale situatie, maar hun kind is gedood', benadrukt Di Rupo. 'En het is niet om het even wie hun kind heeft gedood: het is onze politie, het is de staat! De staat die door onze politie wordt vertegenwoordigd. Wij hebben dus een verantwoordelijkheid als staat.'