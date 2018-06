Di Rupo: 'Ik heb genoeg van de onbeschofte houding van Bart De Wever'

'Ik heb genoeg van de onbeschofte houding van Bart De Wever. Wat hij over mij zegt is onaanvaardbaar. Het is niet Elio Di Rupo die de oorlog in Syrië is gestart of de problemen in Koerdistan heeft gecreëerd. Die personen zijn beschermd door internationale conventies', reageerde Di Rupo op de open brief van De Wever. Eerder liet premier Charles Michel (MR) overigens weten dat ook hij geschokt was door de uitspraken van De Wever.

Elio Di Rupo verwijt zijn N-VA-collega in een reactie op Bel-RTL niet langer op de bal, maar op de man te spelen.

Beide voorzitters zijn reeds een aantal dagen in een harde woordenstrijd gewikkeld. Aanleiding zijn de controversiële uitspraken van Bart De Wever over de ouders van de kleine Mawda. De N-VA-voorzitter wees erop dat ook haar ouders een verantwoordelijkheid dragen bij haar dood. Di Rupo omschreef deze uitspraken begin deze week als 'onmenselijk', waarop Bart De Wever op zijn beurt in een open brief uithaalde naar zijn PS-collega.

In zijn open brief verwijst De Wever naar het mislukte beleid van de regeringen met de PS en hij besluit: 'Beste Elio, u bent niet de oplossing voor het probleem. U bent het probleem.' Di Rupo is volgens hem niet goed geplaatst om hem te bekritiseren. De Wever somt een aantal maatregelen onder PS-beleid op: de snel-Belgwet waardoor honderdduizenden mensen de Belgische nationaliteit kregen zonder de minste inspanning, de "ongeziene asielcrisis" die in 2000-2001 door paars-groen uitgelokt werd door iedere asielzoeker 1.000 euro steun te beloven, en de 'ongelimiteerde' gezinshereniging.

'Jarenlang voerde de PS hier de facto een opengrenzenbeleid en het resultaat zien we in onze grootsteden. Er heeft zich een onderklasse gevormd van verpauperde nieuwkomers die de taal en cultuur niet kennen en geen aansluiting vinden met een hoogtechnologische arbeidsmarkt', aldus De Wever, die wijst op de gevolgen voor de gerechtelijke en veiligheidsdiensten. En die veiligheidsdiensten moesten dan nog besparing na besparing slikken. 'En nog steeds weigert u de desastreuze realiteit van uw mislukt beleid in te zien', haalt hij uit.

Elio Di Rupo verwijt zijn N-VA-collega in een reactie op Bel-RTL niet langer op de bal, maar op de man te spelen. 'Ik heb genoeg van de onbeschofte houding van Bart De Wever', klinkt het scherp. De oud-premier is het ook niet eens met de beschuldigingen dat de vorige regering een laks beleid heeft gevoerd. 'De vorige regering heeft het beter gedaan dan de huidige', aldus Di Rupo die nog verwijst naar het werk van Maggie De Block (Open VLD) als staatssecretaris van Asiel en Migratie.

Bart De Wever lijkt het contact met de realiteit kwijt. Jan Cornillie, voormalig politiek directeur SP.A

Di Rupo stelt voorts dat de PS al 40 jaar geen minister van Binnenlandse Zaken heeft gehad. 'Wat Bart De Wever vertelt, getuigt van een misprijzen tegenover de Franstaligen. Hij praat de Vlaamse publieke opinie naar de mond omdat hij beseft dat hij stemmen moet halen bij extreemrechts. De onomkeerbare dood van een kind valt niet te rijmen met de rest van wat Bart De Wever vertelt', aldus de PS-voorzitter, die 'een minimum aan staatsmanschap' vraagt opdat de familie 'tot rust kan komen en rouwen'.

Ook vanuit SP.A komt er scherpe kritiek op de open brief van de N-VA-voorzitter. Die staat volgens Jan Cornillie, tot voor kort politiek directeur van de partij, vol fouten. Zo is de gezinshereniging onder Theo Francken 12 procent hoger dan onder de regering-Di Rupo, schrijft hij op Twitter. Daarnaast werd de grootste besparing op de veiligheidsdiensten bij het begin van de regering-Michel doorgevoerd. 'Bart De Wever lijkt het contact met de realiteit kwijt', luidt zijn harde besluit.