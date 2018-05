Deze Belg zet het Arabische alfabet op muziek

Alles met alles vermengen: zo zou je het missionstatement van Jean-Luc Fafchamps kunnen verwoorden. Zijn composities lopen sterk uiteen. Van korte stukjes voor één instrument, soms niet meer dan een grapje, gaat het via filmscores naar lange composities die de bezetting van een symfonieorkest of zelfs meer vragen. Daarbij grijpt hij naar klassieke en minder klassieke akoestische instrumenten, maar ook allerlei elektronische apparatuur, van synthesizers tot bewegingssensoren. Sinds 2000 vormen soefisymbolen, verbonden aan de letters van het Arabisch alfabet, een fascinerende rode draad door het werk van de Belg. Op maandag 7 mei gaat een compositie rond een van die letters, de Ra, in première op een festival rond hedendaagse muziek in de Russische stad Jaroslavl.

