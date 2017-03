Dewinter belooft 'democratische confrontatie via betoging' mocht Erdogan naar België komen

In de Kamer heeft Vlaams Belanger Filip Dewinter gezegd dat het Vlaams Belang 'alle democratische middelen' zal inzetten tegen een mogelijk bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan België. De minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) zegt geen weet te hebben van zo'n bezoek. Hij kan dus ook nog niets ondernemen. Er kan ook enkel ingegrepen worden wanneer er een gevaar bestaat voor de openbare orde. Die beslissing ligt in handen van de burgemeesters, stipt Jambon aan.

Daarop repliceerde Dewinter: 'Wij zullen, dat beloof ik u, de confrontatie opzoeken. Daarmee heeft u meteen een reden om het bezoek te verbieden. Ik zeg u dit als ervaringsdeskundige, want dit is vaak ingezet om betogingen van mijn partij te verbieden.'

'Ik wil het middel gebruiken van extreem-links'

Bedoelt de VB-voorman daarmee dat zijn partij fysiek geweld zal uitlokken? 'De democratische confrontatie via een betoging!' reageert Dewinter desgevraagd, aan Knack.be. 'Ik wil het middel gebruiken dat extreem-links zo vaak heeft gebruikt tegen het Vlaams Blok/Belang.' Dewinter hoopt op die manier dat Jambon artikel 11 van de wet op de openbare ordehandhaving inroept om zo een - voorlopig dus niet geplande - manifestatie 'te verbieden indien de openbare orde in het gedrang komt'.

Op die manier omzeilt Dewinter het argument van Jambon dat hij niet kan tussenkomen. Artikel 11 bepaalt immers dat de minister van Binnenlandse Zaken (of de gouverneur) de bevoegdheden van de burgemeester of de gemeentelijke overheden kan uitoefenen, 'wanneer deze, al dan niet vrijwillig, hun verantwoordelijkheden niet nakomen, wanneer de verstoring van de openbare orde zich uitstrekt over het grondgebied van verscheidene gemeenten of, wanneer, ook al is de gebeurtenis of de situatie slechts in een enkele gemeente gelokaliseerd, het algemeen belang hun tussenkomst vereist.'

De vraag blijft dan hoe ver Dewinter wil gaan in het 'verstoren van de openbare orde'.

AKP on tour

Er is discussie in verschillende Europese landen over bezoeken van AKP-politici. Zij zijn op tournee om stemmen te ronselen voor het referendum van 16 april waarin een uitbreiding van de macht van de Turkse president wordt voorgelegd. In Duitsland werden dergelijke meetings verboden. Gisteren werd in Brussel nog zo'n meeting gehouden, met de gewezen Turkse minister van Energie.

De kans dat Erdogan naar België zou komen, is klein, zo schrijft De Morgen. De Belgische afdeling van de Unie van Europese Democratische Turken (UETD) wil niets liever, maar vindt geen locatie die groot genoeg is om hem te ontvangen. Ze zijn op zoek naar een zaal waar 30.000 à 40.000 mensen binnen kunnen.

Turken in ons land kunnen van 27 maart tot 6 april stemmen op de ambassade in Brussel of het consulaat in Antwerpen.