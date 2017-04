Dewael sleept imam en voorzitter Grote Moskee voor het gerecht

Patrick Dewael (Open VLD), voorzitter van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, gaat de imam en de voorzitter van de Grote Moskee in Brussel aangeven bij het gerecht. Dat schrijven Het Belang van Limburg en De Morgen woensdag.

Zowel imam Mohamed Galaye N'Diaye als voorzitter Jamal Saleh Momenah van het Islamitisch en Cultureel Centrum (ICC) achter de Grote Moskee in Brussel, ontkende in de commissie dat de moskee Syriëstrijders over de vloer kreeg. Ze konden de commissie niet overtuigen van de 'gematigde' vorm van islam die er zou worden uitgedragen en bleven vaag over de financiering van de Grote Moskee. 'Er is geen enkele Syriëstrijder die bij ons studeert. Die jongeren komen ook niet bij ons aankloppen. Als dat toch zou gebeuren, zeggen we dat ze niet moeten vertrekken', zei N'Diaye onder andere.

Ze bleken ook tegenstrijdige verklaringen af te leggen, onder andere over de relatie met de Moslimexecutieve. Die verklaringen worden nu opgelijst en nog deze week overgemaakt aan de procureur-generaal bij het hof van beroep. Het is dan aan het gerecht om te bepalen of het tot vervolging komt of niet. Op het afleggen van valse verklaringen onder ede staan celstraffen van twee maanden tot drie jaar.