'Detentie-omstandigheden in gevangenis Sint-Gillis nog steeds schrijnend'

Het meest zorgwekkende probleem in Sint-Gillis blijft de grote overbevolking, zegt de commissie. Hoewel die de afgelopen jaren gedaald is in België, bedraagt die in Sint-Gillis nog steeds 50 procent. 'Dit cijfer wordt in de hand gewerkt omdat de site van Sint-Gillis het enige arresthuis is in Brussel', zegt de commissie.

Die beschrijft de situatie daarom als bijzonder zorgwekkend: 'De overbevolking leidt tot spanning tussen gedetineerden, verhoogt de werklast voor personeel en bemoeilijkt de organisatie van activiteiten. Dit heeft tot gevolg dat de gedetineerden die de commissie ontmoet hun detentie als een opeenstapeling van frustraties en vernederingen ervaren.'

Maar er is niet alleen slecht nieuws. De gevangenis heeft ook vooruitgang geboekt tegenover vorig jaar. Zo constateert de commissie dat de grote spanningen van de voorbije twee jaar afnemen. Deze spanningen werden gekenmerkt door lange stakingen en een afschaffing van alle groepsactiviteiten.

Nog: in 2017 startten de gemeenschappelijke activiteiten zoals fitness en onderwijs opnieuw. Bovendien voerde de directie enkele noodzakelijk renovatiewerken uit: de douches die al enige tijd geteisterd werden door schimmel, werden gerenoveerd. 'Desondanks blijven deze renovatiewerken onvoldoende om humane detentieomstandigheden te garanderen. Dit is te wijten aan het gebrek aan investeringen in de Brusselse gevangenissen.'

De commissie dringt daarom aan op extra middelen om de levensomstandigheden binnen de muren te verbeteren en op de inwerkingtreding van de gehele basiswet betreffende gevangeniswezen, zodat de detentieomstandigheden in de gevangenis van Sint-Gillis in lijn komen te liggen met de internationale standaarden.

Bovendien hoopt de commissie op extra aandacht voor het onafhankelijk toezicht dat zij uitoefent op de gevangenis. 'Ondersteuning bij een professionalisering, een betere ondersteuning van de vrijwilligers en een dialoog met de minister van Justitie zijn noodzakelijk om een correcte controle te kunnen uitoefenen.'