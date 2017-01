Ann Peuteman Redactrice bij Knack Opinie

'Denken ze misschien dat komkommers uit elkaar vallen als er geen plastic omheen zit?'

Supermarkten willen experimenteren met herbruikbare zakjes voor groenten en fruit. 'Zoals zo vaak lijken ze ons eerder te ontmoedigen dan aan te moedigen om de afvalberg te verkleinen', schrijft redactrice Ann Peuteman. 'Wat is in godsnaam het voordeel van plasticfolie rond komkommer of ijsbergsla?'