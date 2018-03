Denemarken maakt scheiden voor koppels met kinderen iets lastiger

In het sterk gedigitaliseerde Denemarken kunnen inwoners heel snel en makkelijk scheiden door online een formulier in te vullen en door een eenmalige administratiekost van omgerekend 46 euro te betalen. Die procedure kan minder dan een week in beslag nemen. Nergens in de wereld kan je sneller je huwelijk laten ontbinden.

Maar de Deense regering wil scheiden voor koppels met kinderen nu wat lastiger maken in het belang van het welzijn van het kind en en last een 'reflectieperiode' van drie maanden in. Tijdens die periode biedt de overheid kinderen én ouders gratis therapie aan. Enkel bij scheidingen zonder kinderen of in het geval van mishandeling kan de scheiding zonder reflectieperiode.

De regering wil de kinderen van scheidende ouders beter beschermen, door die reflectieperiode in te lasten tussen de aanvraag en de effectieve scheiding. 'Vroeger hadden ouders maar enkele dagen om een regeling te zoeken voor de kinderen, nu krijgen mensen de kans om wat orde op zaken te stellen', verklaarde minister voor Kind- en Sociale Zaken, Mai Mercado.

Bij Belgische echtscheidingen zijn in 2 op de 3 gevallen kinderen betrokken, dat blijkt uit cijfers van FOD Justitie uit 2014. 'Na de scheiding is het voor de impact op de kinderen belangrijk hoe ouders omgaan met de nieuwe situatie', zegt Elke Valgaeren, dienstchef studiedienst van de Gezinsbond. 'Kinderen krijgen soms steun van hun ouders, maar soms worden kinderen ook meegetrokken in de ruzies tussen de ouders' , vervolgt Valgaeren.

Het Deense systeem moet volgens haar niet gekaderd worden als een 'afkoelingsperiode' tussen partners, maar als een periode om goeie afspraken te maken over de kinderen voor na de breuk. De Gezinsbond pleit bij een scheiding voor een 'ouderschapsplan', waarbij 'alle essentiële zaken met betrekking tot de kinderen' vastliggen vooraleer ouders scheiden.

'In België kan je alleszins niet in een week scheiden', aldus Valgaeren. 'Een langere periode is vooral nuttig om deftige afspraken te maken, je kan ex-partner worden maar niet een ex-ouder.' De Gezinsbond biedt ook korting aan op relatieondersteuning, maar plaatst wel wat bedenkingen bij die therapie. 'De therapie mag zeker niet verplicht zijn, anders grijpt de overheid te veel in op het gezinsleven. Bij de Gezinsbond pleiten wij eerder voor bemiddeling tijdens de scheiding.'