Demotte 'geïrriteerd' over 'illegale' vraag van Ronse om faciliteiten te schrappen

'Deze unilaterale beslissing druist in tegen de grote institutionele evenwichten die dit land schragen, en is in strijd met alle juridische principes die momenteel van kracht zijn', zo antwoordde hij maandag op een vraag van parlementslid Michel Colson (DéFi) in het Franse gemeenschapsparlement.

Demotte erkende dat de Franse Gemeenschap niet de formele bevoegdheid heeft om de 'illegale' motie van de gemeenteraad van Ronse te betwisten, maar dat verhinderde de in Ronse geboren minister-president niet om zijn afkeuring uit te spreken. 'Wij behandelen de Vlamingen in onze gemeenten niet zoals sommige Vlaamse gemeentelijke autoriteiten zich permitteren om de Franstalige burgers te behandelen'.

Meer dan over de 'politieke spelletjes van sommigen' maakt hij zich zorgen over 'het getreiter dat eruit voortvloeit voor de burgers op het terrein'. De gemeenteraad van Ronse stemde eind vorig jaar een motie die oproept tot de afschaffing van de faciliteiten voor de Franstaligen in de Oost-Vlaamse gemeente. Die faciliteiten vormen volgens de gemeente een zware last en zetten een rem op haar ontwikkeling.

In de Kamer diende N-VA-fractieleider Peter De Roover vorige maand een voorstel van bijzondere wet in om Ronse van de lijst van faciliteitengemeenten te halen. Om zo'n wet er door te krijgen, is een tweederdemeerderheid nodig plus een meerderheid in elke taalgroep