Demir wil deze legislatuur nog actieplan tegen racisme en discriminatie

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) wil deze legislatuur nog werk maken van een actieplan tegen racisme en discriminatie. Dat zei ze in de Kamer, waar ze vragen kreeg over de racistische aanval op een jonge vrouw in Anderlues, bij Charleroi.

Twee onbekenden beledigden er op straat een 19-jarige moslimvrouw en trokken haar hoofddoek en bovenkleren uit. Daarna verminkten ze het lichaam van de 19-jarige vrouw. Staatssecretaris Demir reageeerde op twitter. 'Je blijft van mensen af. Er is geen verantwoording voor dit crapuleus gedrag', schreef ze nadat de feiten bekend raakten.

In de Kamer vroegen Nawal Ben Hamou (PS), Monica De Coninck (SP.A) en Cathérine Fonck (CDH) hoe het staat met het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie.

De staatssecretaris had zo'n plan aangekondigd na de racistische tweets die verschenen waren op de verkiezing van Angeline Flor Pua tot Miss België, begin dit jaar. 'Geen tweets, maar daden', zei Monica De Coninck. 'Er zijn partijen en politici die niets liever doen dan polariseren. En als het potje dan overkookt, dan stuurt men een tweet'.

'U heeft zeventien jaar de tijd gehad om met een actieplan te komen', repliceerde Demir. 'Ik ga het doen'.

Demir zei dat ze de zaak wat ruimer wil bekijken. Er zal ook aandacht zijn voor fenomenen als de lage tewerkstellingsgraad van vrouwen van buiten de EU, racisme tegenover autochtonen of het lastigvallen van vrouwen op straat, legde ze uit in de wandelgangen. Over de feiten in Anderlues zei Demir dat ze contact heeft opgenomen met Unia, het gelijkekansencentrum. Unia heeft een dossier geopend.