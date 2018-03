'Déjeuner dans la merde': Sam Dillemans schildert de Eerste Wereldoorlog

De waanzin van de lijn en van de oorlog: dat is het', zegt Sam Dillemans als we in zijn tentoonstellingsruimte in Antwerpen de overrompeling en bevreemding ondergaan van de schilderijen die hij maakte voor Goodbye to All That. Soms zijn soldaten weinig meer dan duistere schimmen in een kleurrijk landschap, dan weer proberen ze zich aan modder en verf te ontworstelen of tasten ze - in hard zwart en wit - als blinden in het rond na een gasaanval. Nu eens klit de verf als klodders modder aan het doek, dan weer is de stijl schraal en bijna etherisch. Dillemans verkent als schilder nieuwe en uiteenlopende richtingen, hij vecht met de oorlog en de verf.

