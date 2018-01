DéFI stapt niet in Brusselse regering met N-VA

DéFI maakt momenteel deel uit van de Brusselse regering, terwijl N-VA er in de oppositie zit. De Vlaams-nationalisten maken in de peilingen echter een stevige opmars in het hoofdstedelijk gewest waardoor ze mogelijk bijna incontournable worden.

'De bestaansreden van N-VA is de Belgische staat uiteen halen. Indien de Vlaamse partijen en de MR bereid zijn dat avontuur op federaal niveau voort te zetten, zal de nationalistische partij haar werk in die zin doorzetten. In Brussel zal ik nooit een akkoord met die partij tekenen. Wie met hen een bestuursakkoord wil ondertekenen, zal ons niet in de meerderheid hebben', verklaarde DéFI-voorzitter Olivier Maingain. Hij wil met zijn partij waar mogelijk 'de as MR-PS' breken.

N-VA-deelstaatsenator Karl Vanlouwe raadt Maingain aan eerst de verkiezingen af te wachten en te kijken welk signaal de kiezer geeft. 'Wij doen nooit mee aan een cordon sanitaire', klinkt het bij Vanlouwe. Hij voegt er fijntjes aan toe dat er maar weinig raakvlak is tussen de programma's van N-VA en DéFI. 'Hun programma draait om de uitbreiding van Brussel, terwijl wij willen inzetten op de veiligheid, leefbaarheid en netheid.'

Vanlouwe merkt ook op dat DéFI al enkele jaren in de Brusselse regering zit en ook lokaal hier en daar deel uitmaakt van de meerderheid. 'Je kan niet zeggen dat er in Brussel verandering wordt doorgevoerd en dat er vanalles verbetert in het belang van de Brusselaar.' Hij ziet ook vooral een 'as PS-DéFI, waarbij DéFI zich heeft vastgeklampt aan de Franstalige socialisten'.