'Defensie kan nog wat leren van Nederland en Denemarken wat de interactie met publiek en pers betreft'

Ruim negen miljard euro: zo veel wordt de komende 13 jaar geïnvesteerd in bewapening voor het Belgisch leger. Dat is goed voor ongeveer 730 miljoen euro per jaar. Het geld zal onder meer besteed worden aan gevechtsvliegtuigen, fregatten en pantservoertuigen. Veel mensen vragen zich af of die uitgaven nodig zijn. Zouden we niet beter investeren in scholen en infrastructuur, bijvoorbeeld? Het is mijn overtuiging dat die investeringen wel degelijk noodzakelijk zijn, alleen moet Defensie haar rol beter uitleggen aan de bevolking. Ik heb veel respect voor de wijze waarop mannen en vrouwen in uniform proberen te werken in moeilijke omstandigheden, maar de strategiebepaling moet transparanter en de communicatie veel professioneler. Je kunt van het publiek geen steun verwachten zonder duidelijkheid.

...