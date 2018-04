Live Defensie: 'Beslissing om F-16-studie niet door te geven is verdedigbaar'

11:44

Beslissing om niets met die informatie te doen was 'verdedigbaar'

De tweede tijdslijn is die van het beheer van de F-16-vloot, zegt Compernol. In november 2016 maakt Lockheed Martin aan het leger de mogelijkheid over om een studie uit te voeren over de toestand van de toestellen.

'We krijgen op april 2017 de memo die u intussen ook ontvangen hebt. Die zegt dat er vanuit structureel oogpunt nog mogelijkheden zijn voor de F-16, als we beschikken over minstens 90 procent van de vluchtgegevens van de vloot.'

Op dat moment was de procedure en de politieke beslissing al gestart om een vervanger te zoeken, zegt Compernol. Bovendien ging de studie enkel over metaalmoeheid, niet over de wapensystemen, corrosie of andere factoren.

De beslissing om niets met die informatie te doen was dus 'verdedigbaar', klinkt het.

U moet vertrouwen stellen op de mensen die op hun niveau de beslissingen nemen, is de stafchef stellig. 'Had ik van de studie geweten, hadden we hier vandaag niet gezeten. Maar dat is niet relevant. Wat relevant is, is dat ik de beslissing van de materiaalbeheerder om de informatie niet door te sturen, verdedigbaar vind.'