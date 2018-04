Dedecker is toch kandidaat op Gentse N-VA-lijst, maar ambieert geen mandaat

Federaal parlementslid Peter Dedecker, die eind vorig jaar het einde van zijn politieke loopbaan aankondigde, staat op de N-VA-lijst in Gent. Hij zal na de verkiezingen weliswaar geen mandaat opnemen. Op de lijst staan ook 15 nieuwkomers onder lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt, die begin dit jaar zelf als nieuwkomer de plaats van Elke Sleurs innam. De partij spreekt van een 'frisse wind' op de lijst, die 'een mooie doorsnede van de maatschappij' vormt.

Van Bossuyt wil met de lijst oppositie voeren tegen het paars-groene stadsbestuur van burgemeester Daniel Termont. 'Steeds meer Gentenaars vallen uit de boot', zegt de kopvrouw, die verwijst naar het aantal klachten bij de Gentse ombudsvrouw. 'Sinds 2012 is er een stijging van klachten van 50 procent. 'Het rood-groene bestuur, dat van mobiliteit haast een fetisj gemaakt heeft, is de ouderen en minder mobiele Gentenaars vergeten.'

De belangrijkste posities op de lijst zijn zondag ingenomen, met als opmerkelijke naam die van Peter Dedecker, die eind vorig jaar zijn afscheid van de actieve politie had aangekondigd. 'Peter is deels de incarnatie van het project waar wij in Gent voor staan', zegt Van Bossuyt. 'Ik ben blij dat hij zijn schouders onder de lijst zal zetten en mee voor de verandering in Gent zal zorgen, zij het expliciet niet op een actieve manier.' Dedecker zal dus geen mandaat krijgen in een stadsbestuur met N-VA.

Siegfried Bracke, een ander N-VA-kopstuk, moet 26 kandidaten laten voorgaan. Welke toekomst de kamervoorzitter na de verkiezingen in Gent heeft, hangt af van zijn resultaat. 'We wachten de verkiezingen af. Maar wie een goed resultaat haalt, heeft sowieso een plaats in de gemeenteraad', aldus Van Bossuyt.

Samenwerking met liberalen?

Indien N-VA de Gentse paars-groene meerderheid kan breken, lijkt een samenwerking met Open VLD voor de hand te liggen. Maar eerder deze week had Gents lijsttrekker Mathias De Clercq van Open VLD nog uitgehaald naar de Gentse N-VA en gelooft die niet dat het 'nationalistische gedoe' van N-VA zal aanslaan in Gent.

De zaal van het eetfestijn waar N-VA haar lijst voorstelde was zondag bezaaid met Vlaamse leeuwen. 'Als 'nationalistisch gedoe' betekent dat we gaan voor gedeelde waarden als gelijkheid van met en vrouw en respect voor iedereen, wordt ik graag 'nationalistisch gedoe' genoemd. Dan ben ik fier om met de Vlaamse leeuw te kunnen staan.''

Onder Van Bossuyt staan bekende Gentse N-VA-kandidaten als Sandra Van Renterghem, Ronny Rysermans, Els Roegiers en Karlijn Deene. Maar ook nieuwe N-VA-kandidaten onder wie Ellen van Dijk, Lieven De Smet en restauranthouder Yilmaz Cetinkaya. Op plaats 10 zet de Gentse N-VA-afdeling advocaat Bob Cammaert in, voorzitter van de lokale partijafdeling. N-VA zetelt op de oppositiebanken van de Gentse gemeenteraad, waar het vandaag 9 zitjes bezet.

De volledige lijst van N-VA Gent zal in de loop van juni bekend gemaakt worden, na de goedkeuring door de Gentse N-VA-leden.