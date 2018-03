Decumul in commissie goedgekeurd, ondanks bezwaren Nederlandstaligen

In het Brussels Parlement is dinsdagmiddag in commissie het voorstel van ordonnantie goedgekeurd dat een volledige decumul invoert van een parlementair mandaat met een uitvoerend lokaal mandaat. Een wisselmeerderheid van socialisten, groenen en DéFI stemden voor, de liberalen stemden tegen. Meerderheidspartij cdH onthield zich omdat de fractie verder wil gaan.

Het voorstel was extra gevoelig omdat er aan Nederlandstalige kant geen meerderheid is, aangezien zowel Open Vld, als CD&V en N-VA zich in commissie tegen de tekst verzetten. Zij beschikken samen over een ruime meerderheid. CD&V en N-VA hebben in de commissie geen stemrecht.