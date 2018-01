Decenniumdoelen: 'Regering komt beloften inzake armoedebestrijding niet na'

'Sinds november 2017 wordt er niet meer over armoedebestrijding gesproken', stelt Decenniumdoelen in een persmededelding.

In het zomerakkoord van de regering-Michel was een budget voorzien voor de verhoging van de sociale minima (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen en inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten): 80 miljoen in 2018, 120 miljoen in 2020 en 150 miljoen in 2022. 'De regering heeft tot vandaag nog geen enkele stap gezet in de uitvoering van de bescheiden verhoging van de sociale minima die beloofd werd', zo stelt Decenniumdoelen.

'En dat terwijl een op de vijf Belgen het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. De beloofde verhoging van 80, 120 en 150 miljoen is maar een fractie van wat er echt nodig is. Het Rekenhof en armoede-experten ramen een bedrag tussen 1,5 en 2,4 miljard.'

'Intussen zorgde de regering wel voor het dramatisch stijgen van het aantal leefloners en een duurder leven voor veel gezinnen die het doen met een schamel inkomen. Voor hen is er blijkbaar geen ruimte voor "lastenverlaging"', stelt Decenniumdoelen.

Decenniumdoelen vraagt de regering zich niet langer te verschuilen achter het mantra 'jobs, jobs, jobs', maar haar stilte te doorbreken en nu te beginnen met de uitvoering van het zomerakkoord als een eerste, kleine stap inzake armoedebestrijding.