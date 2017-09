Debat Septemberverklaring: 'Een sprookje van vooruitgangsgeloof'

Het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement is gestart met een stevige confrontatie tussen oppositiepartij sp.a en de meerderheid, met in het bijzonder minister-president Geert Bourgeois. Die laatste verwijt sp.a zelf 'in een bubbel' te leven. 'Hou op met uw negativisme. U praat de vooruitgang naar beneden', aldus Bourgeois.