Live Debat over onderwijshervorming: 'Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was'

14:20

'Scholen kunnen zich organiseren zoals ze willen'

Elisabeth Meuleman (Groen) zegt te betreuren dat scholen zelf maar moeten zien hoe ze hun onderwijs organiseren en welke studierichtingen ze aanbieden.

Hilde Crevits (CD&V): 'De manier waarop scholen zich organiseren, laten we inderdaad vrij. Willen ze zich als domeinschool profileren, zoals landbouwschool of horecaschool, dan kunnen ze dat. Maar het is niet verplicht om die labels te gebruiken. Verplicht alle scholen alsjeblieft niet om zich op dezelfde manier te organiseren. Net daarom is ons onderwijs in Vlaanderen zo sterk.

Kathleen Helsen (CD&V): 'Het verbaast mij dat u zo weinig vertrouwen in het veld en in de leerkracht, mevrouw Meuleman. Zij weten hoe ze het onderwijs moeten organiseren. En dit akkoord geeft hen daarvoor de ruimte, vanuit het vertrouwen dat zij weten wat ze doen.'

Kris Van Dijck (N-VA): 'U houdt hier een pleidooi om alle kinderen zo snel mogelijk samen te houden, wars van verschillende vaardigheden, interesses en -ja, ook - IQ.'

'En stop met dat woord waterval. We doen nog altijd uitschijnen dat jongeren in een beroepsrichting minder waard zijn dan die in een doorstroomrichting. Dat is geen waterval, alle jongeren hebben verschillende capaciteiten. En de mensen uit een beroepsrichting, die hebben we in Vlaanderen meer dan nodig - bijvoorbeeld als u straks thuis komt en uw CV werkt niet.'

Koen Daniëls (N-VA): 'Mevrouw Meuleman, u pleit voor een staatspedagogie.'

'Kinderen zijn verschillend in capaciteit. Ik heb ook de benen van Messi niet. Dat is de realiteit.'