Ludo Bekkers Kunst- en fotografierecensent Opinie

'De zucht van Jeanloup Sieff naar een esthetische beleving via een mooi geschapen vrouw'

De foto's van Jeanloup Sieff in het Musée de la Photographie in Charleroi glinsteren van levensvreugde. Vooral in de mode verrichtte de Franse topfotograaf baanbrekend werk.