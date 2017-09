De Zondag krijgt een make-over

'Het blad blijft uiteraard gratis, maar we bieden onze lezer méér krant voor hetzelfde geld. Volgend jaar wordt De Zondag achttien jaar. Het was tijd voor een volwassen make-over,' meent algemeen directeur Luk Wynants., 'De krant krijgt een eigentijdse look en een nieuw katern: #Zondag. De vaste ingrediënten blijven uiteraard behouden. Denk maar aan het politieke interview, de lokale agendatips, het sportkatern en de vele voordeel-aanbiedingen.'

Ook hoofdredacteur Bart Casteleyn is trots op de vernieuwing. 'De verandering is geen revolutie maar een evolutie. We hebben de krant verder verfijnd, met het nieuwe katern #Zondag als opmerkelijkste wapenfeit. We focussen er op TV, entertainment, vrije tijd, reizen... en ander leuks waar de lezer tijd voor heeft op zondag.'

Vanaf zondag zal radiomaker Sven Ornelis in een wekelijkse column stilstaan bij de actualiteit. 'Schrijven is mijn eerste liefde. Ik ben dan ook erg trots dat ik een bijdrage mag leveren aan een fijne krant als De Zondag', aldus Sven Ornelis.

www.dezondag.be