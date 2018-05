'De woorden van Bart De Wever moeten alle alarmen doen afgaan'

De Iraaks-Koerdische peuter Mawda Shamdin kwam om in de nacht van woensdag 16 mei, toen ze samen met haar ouders, haar broer, 24 andere volwassenen en 2 andere kinderen in een busje op de E42 vanaf Namen door de Belgische politie achtervolgd werd. Ze waren vermoedelijk allemaal op zoek naar een vrachtwagen die hen clandestien naar Groot-Brittannië zou kunnen brengen. Het busje droeg valse nummerplaten en kwam pas na een dolle rit van een uur ter hoogte van Bergen tot stilstand. Hoewel het parket aanvankelijk verklaarde dat de peuter niet stierf door het optreden van de politie, moesten de autoriteiten een dag later, in een weinig vertrouwenwekkend moment, terugkomen op die woorden. De autopsie wees uit dat het meisje in de wang geraakt werd door een kogel van een politieagent.

