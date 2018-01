De wijk in Zelzate die moet wijken: 'Willy Sommers zal Klein Rusland niet redden'

Exotischer dan in Klein Rusland is Vlaanderen nergens. Het is een kleine, linkse wijk in Zelzate die ook echt op het grote land lijkt. Binnenkort beslist de regering wat ze ermee gaat doen: renoveren of afbreken.