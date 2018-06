'De Wever zou Michel moeten ontzien'

De conflicten tussen de N-VA en premier Charles Michel (MR) over belangrijke federale regeringsdossiers stapelen zich op. Nu is er herrie, en niet voor het eerst, over de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen. In Vlaanderen hebben waarnemers het gevoel dat Michel steeds vaker de confrontatie met de N-VA opzoekt. De MR vindt dat De Wever de premier systematisch destabiliseert. Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zou de Antwerpse burgemeester 'de Antwerpenaren er pe...