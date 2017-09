De Wever wil snel bodycams bij de politie

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil zo snel mogelijk bodycams voor agenten. Dat zegt hij in een gesprek met VTM Nieuws. 'Ik ben vragende partij voor die bodycams. Ik weet dat de camerawet binnen de schoot van de federale regering wordt herzien. Ik hoop dat dat zo snel mogelijk door het parlement komt, dat we dit soort nonsens niet meer moeten ondergaan.'

Afgelopen dagen is het een over- en weergediscussieer over wat er nu precies gebeurd is tijdens een politie-interventie. Agenten van de fietsbrigade zouden bij een achtervolging aangevallen zijn door omstaanders, maar nadat gisteren nieuwe beelden opdoken, ontstond een hele discussie over het incident.

De Wever is daarover zeer ontstemd, en nam het vandaag opnieuw op voor de getroffen agenten. 'Dit is een kaakslag voor de agenten. Zij zijn deel van het fietsteam, dus geen zware jongens. Zij zijn van die agressie zwaar onder de indruk, en moeten horen dan nog eens horen dat ze leugenaars zijn. Dat is nefast.'

Gisteren had Bart De Wever al laten weten dat hij hoopte dat er 'een signaal uit de buurt zou komen'. Vanochtend sloot partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zich daarbij aan. 'Het begin van het oplossen van een probleem, is de feiten benoemen", stelde Jan Jambon in De Zevende Dag. 'Het kan zijn dat sommigen dergelijke uitspraak polariserend vinden, maar politiemensen aanvallen is dat ook", voegde hij eraan toe.