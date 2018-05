De Wever wil leefloon inkrimpen van ouders die kleuters niet naar school sturen

"In Antwerpen is bijna 70 procent van de 0- tot 9-jarigen van vreemde afkomst", zegt De Wever in het VRT-journaal. "In heel veel van die gezinnen wordt thuis geen Nederlands gesproken. Wij vinden dat die kinderen naar de kleuterschool móéten gaan om daar de taal te verwerven."

Nu is het volgens De Wever zo dat die kinderen vaak te laat instappen en zo met een taalachterstand beginnen aan hun schoolcarrière. "Zo kunnen we de talenten van die kinderen niet succesvol ontginnen."

Aangezien er pas een leerplicht vanaf zes jaar geldt, wil De Wever "een aantal stokken achter de deur zoeken" om de ouders van die kinderen toch aan te zetten hun kinderen naar het kleuteronderwijs te sturen. "We denken er bijvoorbeeld aan om mensen die een beroep doen op het leefloon 'een korting' te geven op het leefloon als ze hun kinderen niet naar school sturen."

De N-VA-voorzitter benadrukt dat dit minder leefloon "met de beste bedoelingen meer kansen moet geven aan de kinderen". Het voorstel moet de kansarmoede doorbreken en ertoe leiden dat er in de toekomst minder werkloze jongeren zijn en de openstaande vacatures ingevuld geraken. "Als we die twee niet kunnen verbinden in de toekomst, zijn we er aan voor de moeite."