De Wever wil 'goed gesprek' met Peumans: 'Volgens mij wat te ver gegaan'

N-VA-voorzitter Bart De Wever stelt dat hij begrip kan opbrengen voor de kritiek van partijgenoot en Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans op staatssecretaris Theo Francken, die volgens Peumans 'niet de geknipte man' zou zijn om N-VA te leiden. 'Ik betreur echter dat Jan zijn kritiek niet intern heeft geuit en gehouden', zegt De Wever. 'Ik heb er moeite mee dat hij dat in de media heeft gedaan, daar is hij volgens mij wat te ver gegaan.' De voorzitter wil 'een goed gesprek' hebben met Peumans.

De Wever zegt de mening van Peumans te respecteren en benadrukt dat daar ruimte voor is binnen de organen van de partij. 'Intern wordt er wel vaker stevig gediscussieerd, wij hebben een stevige basisdemocratie', zegt hij. 'Mijn indruk is wel dat de analyse van Jan niet breed gedragen wordt bij het partijbestuur of de basis.' De Wever wil nu 'een goed gesprek' hebben met Peumans en wil niet vooruitlopen op een eventuele vermaning.

Volgens Peumans ergeren met name oude Volksuniërs binnen N-VA zich in toenemende mate aan het bijwijlen harde woordgebruik van Francken. Verder in het interview met Het Belang van Limburg uitte Peumans ook kritiek op de keuze voor Zuhal Demir als kandidaat-burgemeester in Genk.