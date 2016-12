'2018 en 2019 zijn verkiezingsjaren. Het moet dus gebeuren in 2017. Als we nu niet stevig hervormen en besparen, krijg je de facto een regering in lopende zaken, nog twee jaar lang. Je moet gek zijn om te geloven dat de kiezer ons daarvoor zou belonen in 2019.'

Dat klinkt dreigend, maar een val van de regering is voor de N-VA-voorzitter niet aan de orde. 'Geen denken aan. Ik wil de rit uitrijden.'