'De Wever valt vaak uit zijn rol als voorzitter: dat sarcastische ondertoontje is sterker dan hemzelf'

De Antwerpse gemeenteraad nam een nieuwe aftelklok in gebruik. Die moest ervoor zorgen dat de Antwerpse gemeenteraadsleden binnen hun spreektijd bleven. Maar ze had ook een bijzondere feature. Mensen die langer praatten dan afgesproken, kregen grove beledigingen op hun computerscherm te zien, zoals 'uw moeder was een hamster', of 'jij bent een visboer'. Het betrof vaak beroemde citaten uit films en theaterstukken. De instellingen van de klok werden na protest van oppositie én meerderheid gewijzigd, zodat het gescheld voortaan uitblijft. Maar het is al langer te horen dat het in de Antw...